РИАМО - 8 дек. Нежилое помещение вместе с земельным участком под магазин в Серпухове выставили на аукцион, их площадь составляет 164 квадратных метра и 1,725 тысячи квадратных метров соотвественно, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объект аукциона прекрасно подойдет под осуществление данного вида деятельности, так как находится в жилой зоне с высокой интенсивностью транспортных и пешеходных потоков в центре города, недалеко от автовокзала и площади», – говорится в сообщении.

Начальная цена лота составляет 3,554 миллиона рублей.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 25 января 2021 года, они принимаются на электронной торговой площадке РТС-тендер по ссылке: www.rts-tender.ru, номер процедуры на площадке – 46223. Сам аукцион состоится 27 января.