РИАМО - 8 дек. Агрохолдинг «Братья Чебурашкины» начал производить новую продукцию – ряженку, продукт готовят из топленого молока с применением полезной закваски, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Новый продукт производят на собственном молокоперерабатывающем заводе в Дмитровском городском округе. Свыше 30 тысяч штук бутылок ряженки предприятие планирует реализовывать в месяц.

«Агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная Ферма» - одно из передовых хозяйств нашего региона, выпустил очередную новинку. Хозяйство наладило производство питьевой ряженки из цельного молока. Этот качественный натуральный напиток имеет нежный кремовый вкус и очень полезен», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Агрокомплекс включает четыре современные фермы в Дмитровском и Сергиево-Посадском городских округах на более чем 4,3 тысячи коров. Предприятие имеет сеть вендинговых автоматов – система продажи молока через молочные автоматы, а также современный завод по переработке сырого молока до 100 тонн в сутки.