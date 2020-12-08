РИАМО - 8 дек. Жителей Москвы приглашают поучаствовать в голосовании за лучшие объекты строительства, отдать свой голос можно на портале «Активный гражданин», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Голосование будет проходить в пяти номинациях: «Объекты реставрации», «Дорожная инфраструктура», «Спортивные сооружения», «Объекты метрополитена и железнодорожного транспорта», «Объекты культуры».

«В новом голосовании проекта «Активный гражданин» москвичи могут выбрать лучшие объекты среди победителей конкурса за последние три года», - говорится в сообщении.

При этом голосующий может выбрать сразу несколько номинаций. Так, в номинации «Спортивные сооружения» предлагают проголосовать за экс-спортивную арену «Лужники», «ВТБ Арена» — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина, физкультурно-оздоровительный комплекс La Salute и другие объекты.

Самой популярной номинацией является «Объекты реставрации». За победу в ней борются здание Малого театра, павильон «Космос» на ВДНХ, павильон «Грот» музея-усадьбы «Кусково», дворец боярина Троекурова (палаты XVI‒XVII веков) и многие другие здания.

В оставшихся трех номинациях также предстоит выбрать из масштабных и нужных объектов мегаполиса.