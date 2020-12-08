РИАМО - 8 дек. В Коломне возведут поликлинику на 600 посещений в смену, ввод объекта в эксплуатацию и завершение строительства планируется в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на строительство поликлиники на 600 посещений в Коломне», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о проведении электронного аукциона опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Строительно-монтажные работы будут выполняться по адресу: Московская область, городской округ Коломна, микрорайон Подлипки.

Возведение объекта проводится в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется средствами бюджета Подмосковья.