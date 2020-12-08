РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Рабочие приступили к установке 21 светодиодной ели на Симферопольской аллее микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Новогоднее оформление в микрорайоне Климовск. Во вторник специалисты МБУ «ПКБ» провели работы по установке 21 светодиодной елки на Симферопольской аллее. Также проводятся работы по их подключению к сети уличного освещения», - говорится в сообщении.

В группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что управляющая компания провела работу по украшению катков.