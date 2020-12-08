РИАМО - 8 дек. За 11 месяцев 2020 года в Подмосковье проверили 34 тысячи такси, были выписаны штрафы на 33,9 миллиона рублей, сообщила заместитель начальника управления пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Екатерина Рем.

«За 11 месяцев этого года было проведено 1728 контрольно-надзорных мероприятий. Проверено 34 тысячи автомобилей легкового такси. Изъято и перемещено на штрафстоянку 1377 автомобилей, из них 667 нелегалов», - сказала Рем.

Всего за 2020 год было выписано штрафов на 33,9 миллиона рублей. ​

Как отмечается в сообщении пресс-службы Мособлдумы, в регионе аннулировать разрешение на перевозку для такси могут за системные нарушения требований по безопасности, отсутствие атрибутики такси, отсутствие у таксистов общего стажа, отсутствие у юрлица финансово-хозяйственной деятельности.