РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 дек. В Домодедове за сутки выявили один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 3 658 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1 341 случай заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлен 120 891 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 316 человек. Выздоровели и выписались 85 841 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово - 3 658 (+1)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.