РИАМО – 8 дек. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира к чемпионату мира, который пройдет в 2022 году, сообщает Газета.ru.

Российские футболисты сыграют с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

«Надо быть лучше в конкретный час. Не дай бог, чтобы повторилась ситуация, как с Сербией. Нам тогда не хватало многих футболистов», - сказал Черчесов.

Он подчеркнул, что российской команде нужно иметь запасные планы. Также тренер считает, что национальная команда попала в «ровную» группу. ​