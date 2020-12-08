РИАМО – 8 дек. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира к чемпионату мира, который пройдет в 2022 году, сообщает Газета.ru.
Российские футболисты сыграют с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.
«Надо быть лучше в конкретный час. Не дай бог, чтобы повторилась ситуация, как с Сербией. Нам тогда не хватало многих футболистов», - сказал Черчесов.
Он подчеркнул, что российской команде нужно иметь запасные планы. Также тренер считает, что национальная команда попала в «ровную» группу.
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