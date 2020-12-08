РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатами совета депутатов Балашихи Светланой Танановой и Александром Дегтяренко провели онлайн-совещание по ходу капитального ремонта ДК «Северный» в бывшем военном городке, учреждение культуры планируют открыть к 25 декабря, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Исполняющий обязанности директора КДЦ «Заря» Юрий Ильин рассказал, что работы на объекте выполнены на 97%. Сейчас идет сборка и монтаж мебели, оборудования и приводится в порядок территория перед Домом офицеров. Ефимов предложил подготовить видеоролик и фотопрезентацию обновленного ДК и открытие провести в режиме онлайн, чтобы в нем могли принять участие жители микрорайона.

«К 25 декабря планируют открывать учреждение. Важно показать горожанам, как преобразился Дом офицеров после ремонта. Здесь новая сцена, современное световое и звуковое оборудование. Строители при ремонте сохранили стилистику ДК. И, конечно, после начала работы, с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, необходимо снова открывать кружковые объединения для ребят – они этого ждут больше всего», - сказал Ефимов.

Он поблагодарил Ильина и депутатов совета депутатов за постоянный контроль ремонтных работ и соблюдение сроков сдачи объекта, а также уточнил планы по ремонту ДК «Заря».

«У нас выполнен проект реконструкции ДК «Заря». Проведение капитального ремонта запланировано на 2022-2023 годы», - подчеркнул Ильин.