РИАМО - 8 дек. В Дмитровском городском округе завершился ремонт пары мостовых переходов через реку Старая Яхрома и канал МЯ-12, которые располагаются на 5,6 километре и 6,5 километре автодороги МБК — Синьково — Насадкино — Канал имени Москвы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На мостовых переходах отремонтировали пролетные строения, опоры, конусы, мостовое полотно, устроили гидроизоляцию и новое асфальтобетонное покрытие. Для удобства и безопасности пешеходов установлены перильные и барьерные ограждения. На период проведения работ на мосту через канал МЯ-12 было организовано реверсивное движение», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что мост через реку Старая Яхрома разбирался полностью. Так, движение осуществлялось по временной объездной дороге. На текущий момент проезд работает в прежнем режиме.

Оба сооружения обеспечивают проезд от ближайших населенных пунктов к федеральной трассе «А-108», а также к поселку Новосиньково, где располагаются учреждения образования, больница, церковь и ФОК. По ним ездит свыше 2 тысяч машин ежедневно.

Заказ работ был произведен подведомственным министерству транспорта и дорожной инфраструктуры ГБУ Московской области «Мосавтодор», а подрядчиком выступил ООО «Горстрой».

В рамках программы ремонта искусственных сооружений должно быть отремонтировано 16 объектов, которые располагаются на региональной дорожной сети Московской области. Работы проведут до конца года. На текущий момент в эксплуатацию ввели 15 объектов.

Работы по ремонту проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который реализуется до конца 2024 года и преследует цель сделать передвижение по российским дорогам комфортным и безопасным.