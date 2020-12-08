РИАМО - 8 дек. Глава городского округа Реутов Станислав Каторов вместе с министром жилищной политики Московской области Инной Федотовой вручил первые ключи от квартир дольщикам введенного на прошлой неделе в эксплуатацию жилого комплекса «Рациональ», говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Праздничный для дольщиков ЖК «Рациональ» день мы разделили вместе с министром жилищной политики Подмосковья Инной Аркадьевной Федотовой. Она приняла участие в выдаче ключей от квартир теперь уже полноправным жителям города Реутова. Это стало возможным благодаря слаженной работе, которую мы провели при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Главгосстройнадзора. Благодарю коллег за содействие и помощь в реализации всех необходимых для ввода двух корпусов процедур», — сказал Каторов.

Региональное министерство жилищной политики 4 декабря выдало разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса. Его строительство началось в 2013 году, изначально сдача объекта планировалась на II квартал 2016 года, но из-за проблем застройщика с финансированием срок постоянно переносили.

«Было много вопросов, связанных с оформлением документации, но тем не менее мы смогли это преодолеть вместе. Благодарна за ваше терпение и активность. Если бы не вы, то мы бы не имели такого двигателя, чтобы эту проблему решить. Поздравляю дольщиков с началом выдачи ключей!» — отметила Федотова.

По проекту новый квартал состоит из двух жилых корпусов и трехэтажного торгового центра, объединенных подземной парковкой. По документам объекты инфраструктуры относились к жилой части комплекса и должны были вводиться в эксплуатацию вместе, что тормозило ввод ЖК в эксплуатацию.

Власти Реутова и лично глава города оказали содействие в разделении очередей строительства жилых корпусов и торгового центра. 26 июня 2020 года парковка и ТЦ были выведены из жилого фонда в отдельную строительную очередь. После устранения всех выявленных во время проведения экспертизы недочетов в начале октября застройщик получил заключение о соответствии, а двумя месяцами позже – разрешение на ввод в эксплуатацию.

«Поздравляю дольщиков с получением долгожданных ключей! За время строительства жилого комплекса мы с вами стали единой командой – только вместе, только сообща нам удалось преодолеть все трудности. Пусть это важное событие станет настоящим новогодним подарком для всех вас! Вы это по-настоящему заслужили! Впереди вас ждут приятные ремонтные хлопоты, переезд и новоселье. Пусть свет зажжется в каждом окне новостройки!» — заключил Каторов.

Общая площадь застройки превышает 60 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, в двух корпусах жилого комплекса располагаются 752 квартиры. В ближайшее время застройщик обещал завершить строительство торгового центра и подземного паркинга на 306 машино-мест.