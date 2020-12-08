РИАМО - 8 дек. За последние сутки в Московской области выявили 1341 новый случай заражения Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Московской области выявили 120 891 случай заражения.

Также за минувшие сутки в регионе скончались 33 пациента с подтвержденным коронавирусом. За все время пандемии умерли 2 316 человек.

При появлении любых симптомов ОРВИ жителям Подмосковья рекомендуют оставаться дома и вызвать врача на дом. В регионе уже стартовала масштабная вакцинация от Covid-19.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30, а также тематический сайт — covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

8 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В столице за последние сутки госпитализировали 1705 пациентов с коронавирусной инфекцией. В городе 515 пациентов с Covid-19 подключены к аппаратам ИВЛ.

- За сутки в России зарегистрировали 26 097 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 341 больного. В Москве - 5 232.

- Жаропонижающие препараты стоит закупить впрок для борьбы с коронавирусом, сообщил завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов.



«Можно купить капли в нос. Ни в коем случае не стоит покупать антибиотики и лечиться ими без назначения врача. Еще очень модная тема — витамин D. Якобы его дефицит ухудшает течение заболевания», - добавил Зырянов.

- В столице за минувшие сутки 5532 пациента выздоровели после коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 501 403.

- Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице может пойти на спад после Нового года. В первые 10 дней января нет большого скопления людей в метро и офисах, социальные контакты ослабляются.

- В Москве за прошедшие сутки умер 71 пациент с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9496 человек с Covid-19.