РИАМО - 8 дек. По подозрению в получении взятки задержан заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Москвы Александр Махов, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

«Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры», - говорится в сообщении.

Правоохранители провели совместные проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).