РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Рабочие приступили к установке световых арок к новогодним праздникам в сквере Поколений Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске продолжается украшение общественных пространств к наступающему Новому году.

«Праздничное настроение помогают создавать на аллеях, в парках и скверах работники МБУ «ПКБ». Во вторник, 8 декабря, они устанавливают в сквере Поколений световые арки», - говорится в сообщении.