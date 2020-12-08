РИАМО - 8 дек. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают свидетелей ДТП в Реутове, в результате которого неустановленный автомобиль при выезде с парковки ТЦ «Шоколад» сбил 29-летнюю женщину, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Авария произошла 24 ноября в 18:10 на втором километре МКАД у ТЦ «Шоколад».

«Водитель на неустановленном автомобиле темного цвета при выезде с парковки ТЦ «Шоколад» допустил наезд на пешехода, который направлялся в ТЦ, после чего водитель автомобиля с места происшествия скрылся. В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получила 29-летняя женщина, которая была госпитализирована», – говорится в сообщении.

В настоящий момент проводится административное расследование.

Всех жителей, имеющих какие-либо сведения о данном ДТП, просят обращаться в отделение розыска ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по телефонам: 8(926)222-92-90, 8(495)521-99-02.