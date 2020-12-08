РИАМО - 8 дек. В театре имени Вахтангова 7 декабря прошла XIII торжественная церемония вручения премии зрительских симпатий «Звезда Театрала», мероприятие прошло при поддержке фонда президентских грантов, говорится в сообщении пресс-службы журнала «Театрал».

«Имена лауреатов в самой почетной номинации «Легенда сцены» были известны заранее: за честь, достоинство и многолетнее служение искусству были отмечены народные артисты РСФСР Александр Збруев и Валентина Талызина, и посмертно народный артист РФ Роман Виктюк», - говорится в сообщении.

Награду получил актер театра Виктюка Дмитрий Бозин.

Победителей в остальных номинациях, которых определили по итогам онлайн-голосования, объявили ведущие вечера – Аня Чиповская и Алексей Франдетти.

«Впервые за всю историю премии награждение прошло при 25-процентной заполняемости зала и других ограничениях, связанных с пандемией коронавируса», - добавляется в сообщении.

Фанаты могли посмотреть онлайн-трансляцию с мероприятия на сайте и Youtube-канале журнала «Театрал». Ее провел генеральный телекоммуникационный партнер премии – ПАО «Ростелеком».

«Мы хотим сказать спасибо всем, кто верил, что 13-я церемония главной зрительской премии «Звезда Театрала» состоится вопреки цифре 13, вопреки ковиду и всем проблемам, с ним связанным. Особые слова благодарности – нашим зрителям, читателям и друзьям, которые, несмотря на все проблемы нынешнего года, активно номинировали и голосовали за любимые театры, актеров и режиссеров, которые горячо поддержали нашу новую антивирусную номинацию – «Лучший АртОтвет пандемии», - сказал президент премии, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков.

Церемонию подготовила режиссер Рузанна Мовсесян. Она получилась яркой и динамичной. Украшением стали музыкальные номера из онлайн-проектов, созданных во время действия всеобщего режима самоизоляции, которые вошли в шорт-лист премии в новой специальной номинации.

Так, актеры МХТ имени Чехова из ретро-группы «Сладкий мед» впервые исполнили живьем шутливую композицию Михаила Рахлина из дебютного альбома «#СамоизолейшнХитс».

«Иван Ожогин и Юлия Дякина выступили с номером из первого Instagram-мюзикла «Мой длинноногий деда», а актриса Нонна Гришаева спела вместе с актерами Московского областного ТЮЗа вдохновляющую композицию Максима Дунаевского «Ветер перемен» – в период карантина она же прозвучала онлайн как ответ на челлендж Театриума Терезы Дуровой «#ПарадХитов», - добавляется в сообщении.

По итогам онлайн-голосования, лучшим спектаклем сезона зрители назвали «Завещание Чарльза Адамса», который поставил театр «Мастерская Петра Фоменко». Постановка Олега Глушкова получила большинство голосов в номинации «Лучший спектакль. Большая форма».

Также зрители назвали лучшим режиссером сезона Евгения Марчелли. Был отмечен его спектакль «Шутники» в театре «Сатирикон». Он не смог посетить церемонию, потому что находился на самоизоляции.

В номинации «Лучший спектакль. Малая форма» лауреатом стала постановка Игоря Яцко «Опасные связи» в театре «Школа драматического искусства».

«Лучшим музыкальным спектаклем по итогам голосования стал мюзикл «Вий», проект команды Creative Lab SТAIRWAY, а лучшим спектаклем для детей и юношества – «Питер Пэн» Алексея Франдетти в Московском областном ТЮЗе. «Маузер» греческого режиссера Теодороса Терзопулоса в Александринском театре признан лучшей постановкой иностранного режиссера в России», - добавляется в сообщении.

В номинации «Лучшая женская роль» победу одержала Нонна Гришаева, сыгравшая в спектакле «Люся. Признание в любви» Театра имени Вахтангова роль Людмилы Гурченко. «Лучшая мужская роль» досталась Тимофею Трибунцеву, сыгравшему Бориса в одноименном спектакле Дмитрия Крымова по «Борису Годунову» (Театральное агентство «Арт-Партнёр XXI»).

В номинации «Лучшая женская роль второго плана» победу одержала актриса Нина Гуляева за работу в спектакле «Белые ночи» МХТ имени Чехова. Лауреатом премии в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» стал Александр Филиппенк, который сыграл в спектакле Кирилла Серебренникова «Палачи» в Гоголь-центре.

За лучшие роли в кино «Звезду Театрала» получили Мария Аронова (тренер фигуристов в фильме «Лед-2») и Даниил Страхов (врач, потерявший память, в сериале «Знахарь»).

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«В номинации «Лучший директор» большинство голосов набрал Владимир Тартаковский. Коляда-театр стал по итогам зрительского онлайн-голосования «Лучшим региональным театром». Как «Лучший русский театр за рубежом» «Звездой Театрала» наградили Детскую театральную студию «Апрелик» (Франция, Париж)», - отмечается в материале.

Победу в новой номинации «Лучший любительский театр», которую создали с целью поддержки любительских и студенческих театров и студий по всей стране, одержал Называевский народный театр «Сотоварищи» Омской области. «Лучшим социальным проектом в театре» назвали инклюзивный театр-студию «Параллельный мир» в Омске.

«В сезон, увенчавшийся пандемией, интернет-пространство взорвалось от всевозможных активностей театров – от онлайн-премьер и мастер-классов до флэшмобов и перформансов. На этой волне дирекция премии учредила спецноминацию «Лучший АртОтвет пандемии», - говорится в сообщении.

Здесь больше всего голосов набрал Instagram-мюзикл Алексея Франдетти «Мой длинноногий деда» по книге Джейн Вебстер, которая уже стала основой для нескольких экранизаций, бродвейских постановок и аниме. 28 инста-серий по две-три минуты, и в каждой – история современной Золушки в письмах.

Церемония награждения завершилась селфи ведущих со всеми 25-ю процентами зала театра имени Вахтангова.

«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного признания.

Победителей и номинантов в ней выбирает сама публика в режиме онлайн на сайте премии. А в конце года - в первый понедельник декабря - по итогам голосования на торжественной церемонии награждения объявляются имена победителей.

Генеральный партнер премии — «Газпромбанк». Генеральный телекоммуникационный партнер — ПАО «Ростелеком».