РИАМО – 8 дек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что в следующем году получится не допустить такого падения национальной экономики, как в текущем году, сообщает kp.ru.

Тем не менее, по словам представителя Кремля, наша страна не сможет совсем избавиться от негативного влияния мирового кризиса.

«Прогнозы нашего правительства, которые вы хорошо знаете — они иные. Безусловно, мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса», - отметил Песков.

Также он подчеркнул, что экономика в 2021 году не покажет такого падения, как в 2020 году. ​