РИАМО - 8 дек. Московская областная дума намерена на заседании 10 декабря рассмотреть законопроект о продлении до 2024 года льготы по бесплатному проезду для отдельных категорий жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В транспорте города Москвы (наземный транспорт, метро, МЦК, монорельс) льготы продлят для лиц, не достигших возраста 60 лет и получающих пенсию, для одного из опекунов, приемных родителей, патронатных воспитателей ребенка-сироты. Также льготу продлят одному из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной форме, до достижения им возраста 23 лет, а также лицам предпенсионного возраста, имеющим соответствующий страховой стаж.

«Льготы будут продлены на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности): пенсионерам; лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России», - говорится в сообщении.

Также льготы будут продлены для детей из многодетных семей в возрасте до 18 лет, а также достигшим совершеннолетия при условии, что они обучаются в образовательных организациях. Они сохранят льготу до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения 23 лет.

Льготу на железнодорожном транспорте также могут продлить для одного из родителей многодетной семьи; одного опекуна, приемного родителя, патронатного воспитателя, воспитывающего ребенка; родителей или иных законных представителей ребенка-инвалида. Льгота также предусмотрена для детей в возрасте от пяти до семи лет, а также для лиц, достигших предпенсионного возраста 60 и 55 лет, имеющих страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости.

Льготы по железнодорожному транспорту коснутся 1 миллиона человек, а по столичному транспорту — 300 тысяч человек.