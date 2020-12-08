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Александр Манзюк
7 декабря на сцене Театра Вахтангова при поддержке Фонда президентских грантов состоялась XIII Церемония награждения международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала».
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Александр Манзюк
На фото: главный редактор журнала «Театрал», учредитель и Президент премии «Звезда Театрала» Валерий Яков.
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Александр Манзюк
Награды в этом году вручали Николай Сванидзе, Лариса Рубальская, Григорий Гладков, Илья Авербух и другие.
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Александр Манзюк
Лучший спектаклем большой формы признан «Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных» режиссера Олег Глушков; «Мастерская Петра Фоменко».
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Александр Манзюк
Лучший спектаклем малой формы признан «Опасные связи» режиссера Игорь Яцко; «Школа драматического искусства».
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Александр Манзюк
Лучший режиссёром стал Евгений Марчелли за работу «Шутники».
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Александр Манзюк
Награду за лучшую женскую роль присудили Нонне Гришаевой за исполнение Люси в спектакле «Люся. Признание в любви» театра имени Вахтангова.
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Александр Манзюк
Лучшим актером за роль Бориса Годунова в постановке «Борис» «Театрального агентства «Арт-Партнёр XXI» стал Тимофей Трибунцев.
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Александр Манзюк
Лучшей актрисой второго плана стала Нина Гуляева за исполнение роли бабушки в спектакле «Белые ночи»; МХТ им. Чехова.
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Александр Манзюк
Лучшим актером второго плана стал Александр Филиппенко за роль «Бати» в спектакле «Палачи» «Гоголь-центра».
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Александр Манзюк
Премию за лучший музыкальный спектакль получил «Вий» режиссера Николая Покотыло; проект команды Creative lab Stairway.
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Александр Манзюк
Лучшим спектаклем для детей и юношества стал «Питер Пэн» режиссера Алексея Франдетти; Московский областной ТЮЗ.
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Александр Манзюк
Награду за лучший социальный проект получил «Параллельный мир» инклюзивной театр-студии из Омска.
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Александр Манзюк
Лучшей постановкой иностранного режиссера в России признан «Маузер» Теодороса Терзопулоса в Александрийском театре Санкт-Петербурга.
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Александр Манзюк
Награду за лучшую роль театральной актрисы в получила Мария Аронова за исполнение Ирины Шаталиной в «Лёд-2».
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Александр Манзюк
Награду за лучшую роль театрального актёра в кино получил Даниил Страхов за свое исполнение Павла Андреева в «Знахаре».
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Александр Манзюк
Премию в номинации «Лучший директор» получил глава Московского театра оперетты Владимир Тартаковский.
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Александр Манзюк
Лучшим региональным театром назван «Коляда-Театр» из Екатеринбурга.
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Александр Манзюк
Лучшим русским театром за рубежом названа детская театральная студия «Апрелик» из Парижа, Франция.
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Александр Манзюк
Лучшим любительским театром стал Называевский народный театр «Сотоварищи» из Омской области; Называевск.
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Александр Манзюк
В номинации «Лучший АртОтвет пандемии» победил Инстаграм-мюзикл «Мой длинноногий деда» режиссера Алексей Франдетти.
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Александр Манзюк
В самой почетной номинации «Легенда сцены» награды были вручены народной артистке РСФСР Валентине Талызиной;
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Александр Манзюк
народному артисту РСФСР Александру Збруеву;
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Александр Манзюк
а также посмертно народному артисту РФ Роману Виктюку.
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Александр Манзюк
«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного признания, потому что её лауреатов определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория.
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