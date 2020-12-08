РИАМО - 8 дек. Суд признал виновным 54-летнему мужчине в нарушении требований пожарной безопасности, которые стали причиной пожара, в котором погибли девять граждан одного из иностранных государств, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Следствием и судом установлено, что арендатор домовладения, расположенного в деревне Малышево Раменского городского округа, допустил нарушение требований пожарной безопасности, а именно: использование котла отопления на углях в жилом помещении. Из-за его преступной неосторожности 7 января 2020 года произошло возгорание дома. Очаг возгорания - котел», — отмечается в материале.

В пожаре погибли четверо мужчин и пять женщин в возрасте от 20 до 45 лет.

При предварительном следствии мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении. Следователи и криминалисты допросили ряд свидетелей, провели осмотр места происшествия. В органах Росреестра были получены сведения о правообладателях и переходе прав на земельный участке под сгоревшим строением, проведены обыски в жилище лиц, проверявшихся на причастность к совершению преступления. Также были назначены и проведены ряд экспертиз, среди которых — девять судебно-медицинских и две пожарно-технические.

Собранные доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно.