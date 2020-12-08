Пандемия изменила даже привычный сценарий празднования Нового года. В эти новогодние каникулы не всем удастся лично встретиться с родными и близкими, особенно если они живут в других городах или странах. Как бесконтактно поздравить семью и друзей и какие подарки можно «вручить» дистанционно, читайте в гиде РИАМО.

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Сертификаты для книголюбов

Книга — лучший подарок только в том случае, если соответствует литературным вкусам одариваемого. Чтобы случайно не прогадать с автором или жанром, идеальный вариант — подарить сертификат. И пусть книголюб сам решит, на что потратить этот презент. Сертификаты разного номинала предлагают «Лабиринт» и «Читай-город». Это крупные интернет-магазины с множеством пунктов выдачи заказов и курьерской доставкой. А подарочные карты на покупку электронных книг можно выбрать на площадке «ЛитРес».

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Подписки для киноманов

В непростой период пандемии, когда у многих квартира превратилась в home office, разнообразить досуг помогает просмотр кино. Любимые сериалы, российские и мировые бестселлеры, новинки проката и, конечно, огромные коллекции семейного кино и детских мультфильмов будут доступны вашим друзьям, если вы подарите им подписку на онлайн-кинотеки.

Такой сервис предлагают популярные площадки с внушительными коллекциями фильмов и сериалов — «Амедиатека» и Okko. Сертификаты на подписку Ivi можно приобрести в магазинах-партнерах сервиса. На «Кинопоиске» отдельной услуги по оплате подписки на фильмы в подарок не предусмотрено, но можно подарить «Яндекс. Плюс» — туда входят и фильмы и сериалы «Кинопоиска», и доступ к фонотеке «Яндекс. Музыки». А вот подписку на всемирно известный сериальный сервис Netflix можно презентовать, разве что оплатив ее вручную за другого пользователя — подарочные карты для зрителей из России пока не предусмотрены.

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Кофе по подписке

Эта известная в Европе услуга стала набирать популярность у россиян в год пандемии. Истинным ценителям ароматного напитка можно подарить возможность наслаждаться свежеобжаренным кофе регулярно. Кофе по подписке можно оформить, например, на сайте Ambassador Manufaktura. Там же можно выбрать бленды, регулярность доставки (от 14 дней до 1 месяца), длительность подписки (2-3-6-12 месяцев).

Аналогичные услуги есть в сети кофеен «Даблби», интернет-магазине Tasty Coffee, на сервисе Coffis и в других местах.

Онлайн-праздник для друзей и близких

Проведение развлекательных мероприятий в режиме онлайн стало одним из трендов 2020 года. Если лично встретиться с близкими на новогодних каникулах не удастся, один из вариантов поздравления — устроить для них онлайн-праздник под руководством профессионалов. Географические преграды здесь не помеха — жители разных городов и стран могут собраться вместе, чтобы сыграть в «Мафию», поучаствовать в квизе или других развлекательных активностях. Устройство корпоративного интерактива, детского или семейного праздника можно заказать, например, на https://showbest.ru/.

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Сертификат на фотосессию

Новогодние, семейные, тематические, детские, уличные и студийные фотосессии в Москве и Московской области предлагает множество компаний. Сертификат в подарок, в который входят такие сопутствующие услуги, как макияж, укладка, подбор гардероба, можно выбрать на сайтах https://dzen-studios.ru/, https://fsone.ru/, https://photodream.moscow/.

Портрет или шарж на долгую память

В цифровом веке для того, чтобы художник увековечил модель на холсте, уже не обязательна личная встреча. Современные мастера подстраиваются под реальность и предлагают портреты и шаржи, которые рисуют по фото. Чтобы ознакомиться с вариантами техник, ценами и заказать картину, можно заглянуть на сайты частных художников и художественных студий, например: https://sharzh.photo/, https://mastersketch.ru/, https://karzino.ru/, https://domportretov.ru/.

Для тех, кто не знает, что дарить

Если боитесь не угадать с размером, цветом, стилем или подарком в целом, есть смысл заглянуть в один из интернет-магазинов и выбрать для близких сертификаты. Одариваемые сами потратят их на нужное и интересное для себя и смогут выбрать удобный вариант доставки.

Так, сертификаты на косметику предлагают «Л'Этуаль», «Подружка», My-EcoShop. Подарочные карты на приобретение игрушек и детских товаров можно найти в «Детском мире» и «Кораблике». Товары на любой вкус можно приобрести с помощью электронного подарочного сертификата «Озона».

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Бесконтактный подарок «своими руками»

Желающие непосредственно приложить руку к созданию подарка для близких и друзей могут создать фотоколлаж или видеоролик из совместных снимков. Для этого потребуется любое мобильное приложение для монтажа фото и видео: Inshot, Quick, MoShow, Noizz, Animoto и так далее.

Подходит такой варинат и для тех, кто хочет преподнести коллективный подарок начальнику, учителю, родителям. В этом случае следует составить список поздравителей, придумать несложный сценарий и попросить каждого из участников записать свою часть. Самые простые варианты сценария — каждый говорит свою строчку стиха или держит лист бумаги со своим словом из поздравительной речи. Потом нужно смонтировать все это в одно видео (удобно использовать тот же Inshot) и отправить человеку по электронной почте или в мессенджер.