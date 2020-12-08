РИАМО - 8 дек. В Реутове сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже товаров из магазина на сумму более 8 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» обратился представитель магазина, расположенного на улице Дзержинского, с сообщением о том, что неизвестный похитил из торгового зала товар. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.

«Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 35-летний ранее судимый местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.