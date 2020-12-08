РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Территориальное управление «Климовск» предупреждает об участившихся случаях так называемого «оконного мошенничества» в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Неизвестные лица звонят на стационарные телефоны, представляются сотрудниками REHAU (оконного завода) и говорят, что компания проводит гарантийное обслуживание установленных окон. Предлагается провести бесплатную диагностику окон с заключением договора на сервисное обслуживание. Просим жителей проявлять бдительность, не общаться с мошенниками и ни в коем случае не пускать их в квартиру», - говорится в сообщении.

Жителей просят предупредить своих пожилых родственников. Именно они часто пускают в дом посторонних и попадаются на уловки мошенников.