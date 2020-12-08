РИАМО - 8 дек. Водитель машины марки Kia наехал на двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке столицы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Водитель автомашины Kia совершил наезд на двух пешеходов, на Ставропольской улице. По предварительным данным ДТП произошло на не регулируемом пешеходном переходе», — отмечается в материале.

Одна из пострадавших отказалась от госпитализации, а вторую осмотрели медики.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.