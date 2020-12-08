РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 дек. В поселке Пироговский городского округа Мытищи реконструируют комплекс очистных сооружений, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

В микрорайоне поселка Пироговский в рамках губернаторской программы «Чистая вода» идет масштабная реконструкция комплекса очистных сооружений. Ход работ проверила комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципалитета.

«Реконструкция комплекса очистных сооружений вызвана бумом жилищного строительства, который в микрорайоне активно продолжается с 2015 года. Десятитысячное население поселка Пироговский за минувшую пятилетку увеличилось сразу на несколько тысяч семей. В связи с этим остро встал вопрос дефицита канализационных мощностей. Их производительность в ходе модернизации будет увеличена с 5 до 8,5 тысячи кубометров в сутки», - говорится в сообщении.

Фронт работ проходит в конце улицы Сазонова на закрытой территории предприятия АО «Водоканал-Мытищи». Сюда от новых жилых комплексов протягивают трубопроводы протяженностью 450 метров. По ним бытовые стоки будут транспортироваться на очистные сооружения.

«Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству побывала на всех участках строительства. Модернизация очистных сооружений продлится до сентября следующего года. После ввода в эксплуатацию к ним подключат новые многоквартирные жилые дома, а также промышленные предприятия», - отмечается в сообщении.