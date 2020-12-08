РИАМО - 8 дек. Дом на 384 квартиры ввели в эксплуатацию в составе жилого комплекса «Полярная, 25» в Северо-Восточном округе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

34-этажная новостройка имеет общую площадь порядка 32 тысяч квадратных метров.

«Жилая площадь в доме составляет более 21 тысячи квадратных метров», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Также в корпусе предусмотрено 113 кладовок площадью порядка 590 квадратных метров.

В рамках реализации проекта «Полярная, 25» будут построены десять жилых корпусов, два детсада, школа и два многоуровневых паркинга.