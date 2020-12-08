РИАМО - 8 дек. В селе Черленково городского округа Шаховская будет продано нежилое помещение, площадь которого составляет 39,5 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

В отношении дома, который располагается по адресу: улица имени Героя Советского Союза В.П. Смирнова, дом 6, часть 3, администрация городского округа Шаховская объявила электронный аукцион.

«Важно, что покупатель обязан сохранить назначение имущества «библиотека» в течение трех месяцев с даты регистрации перехода права собственности. Что касается месторасположения помещения, то оно достаточно хорошее и прекрасно подойдет под осуществление коммерческой деятельности. Начальная цена аукциона составляет 627 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Заявку на участие в аукционе можно оставить до 23 декабря 2020 года, их принимают на электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru), номер процедуры на площадке – 46215. Аукцион состоится 25 декабря.