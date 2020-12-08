РИАМО - 8 дек. В столице врачи поставили почти 430 тысяч предварительных диагнозов с помощью технологии искусственного интеллекта, которая может определить 95% диагнозов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Она объяснила, что искусственный интеллект по жалобам пациента определяет три наиболее вероятных диагноза из списка международной классификации болезней.
Урожаева отметила, что технология экономит врачам время, в будущем это повысит качество диагностики.
Чтобы подтвердить диагноз, врачи направляют пациента на обследование или на консультацию к другому специалисту. Искусственный интеллект также предлагает врачам перечень необходимых для подтверждения диагноза анализов и консультаций. Эти меры распределены на две категории – обязательные и дополнительные.
Свой список назначений на данным момент имеют 54 группы диагнозов, что составляет 90% диагнозов, с которыми обращаются в поликлиники Москвы. Такой сервис сокращает время принятия решений по назначениям примерно в 10 раз.
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