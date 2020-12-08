РИАМО - 8 дек. В столице врачи поставили почти 430 тысяч предварительных диагнозов с помощью технологии искусственного интеллекта, которая может определить 95% диагнозов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Цифровые технологии все шире внедряются в ежедневную практику поликлинического звена столицы. Так, всего за два месяца использования уникального инструмента, работающего на основе технологии искусственного интеллекта, врачи поставили пациентам почти 430 тысяч предварительных диагнозов», — сказала первый заместитель начальника управления заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Юлия Урожаева.

Она объяснила, что искусственный интеллект по жалобам пациента определяет три наиболее вероятных диагноза из списка международной классификации болезней.

Урожаева отметила, что технология экономит врачам время, в будущем это повысит качество диагностики.

Чтобы подтвердить диагноз, врачи направляют пациента на обследование или на консультацию к другому специалисту. Искусственный интеллект также предлагает врачам перечень необходимых для подтверждения диагноза анализов и консультаций. Эти меры распределены на две категории – обязательные и дополнительные.

Свой список назначений на данным момент имеют 54 группы диагнозов, что составляет 90% диагнозов, с которыми обращаются в поликлиники Москвы. Такой сервис сокращает время принятия решений по назначениям примерно в 10 раз.