РИАМО - 8 дек. В столице следователи предъявили обвинение бывшему советнику руководителя Федерального агентства по рыболовству министерства сельского хозяйства РФ Юрию Хохлову, сообщила представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
При этом Хохлов и его соучастники настойчиво убеждали мужчину в том, что они смогут добиться указанного назначения.
Передача первой части денежных средств в размере 300 тысяч долларов США проходила под контролем ФСБ. Соучастники задержаны.
В апреле 2018 года четыре соучастника по этому делу были осуждены и приговорены к реальным срокам лишения свободы, а Хохлову удалось скрыться от органов предварительного следствия за пределами РФ на территории Кипра.
В феврале 2017 года Хохлову заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он был объявлен в международный розыск. 6 декабря 2020 года Хохлов был выдан правоохранительным органам России и доставлен в Москву.
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