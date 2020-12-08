РИАМО - 8 дек. В столице следователи предъявили обвинение бывшему советнику руководителя Федерального агентства по рыболовству министерства сельского хозяйства РФ Юрию Хохлову, сообщила представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По версии следствия, Юрий Хохлов, занимавший должность советника руководителя Федерального агентства по рыболовству министерства сельского хозяйства Российской Федерации, не ранее апреля 2016 года, получив информацию о желании потерпевшего занять руководящую должность во вновь создаваемом подразделении Росрыболовства по Дальневосточному федеральному округу РФ, вступил с соучастниками в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств последнего в сумме не менее 7 миллионов долларов США», — сказала Иванова.

При этом Хохлов и его соучастники настойчиво убеждали мужчину в том, что они смогут добиться указанного назначения.

Передача первой части денежных средств в размере 300 тысяч долларов США проходила под контролем ФСБ. Соучастники задержаны.

В апреле 2018 года четыре соучастника по этому делу были осуждены и приговорены к реальным срокам лишения свободы, а Хохлову удалось скрыться от органов предварительного следствия за пределами РФ на территории Кипра.

В феврале 2017 года Хохлову заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он был объявлен в международный розыск. 6 декабря 2020 года Хохлов был выдан правоохранительным органам России и доставлен в Москву.