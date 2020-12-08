РИАМО - 8 дек. В полдень столичным пожарным сообщили о пожаре в металлических гаражах у дома 71 на Ленинградском шоссе, возгорание удалось потушить, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание в двух металлических гаражах на общей площади около 40 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Пожарные вытащили из гаражей 6 пропановых баллонов.

В 13:05 пожар ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.