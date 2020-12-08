РИАМО - 8 дек. С января по сентябрь 2020 года объем экспорта товаров из Москвы в Китай превысил 15 миллиардов долларов, что составляет почти 16% от всего экспорта столицы, сообщила во вторник директор Городского агентства управления инвестициями Москвы Светлана Ганеева.

«Объем экспорта товаров из Москвы в Китай за январь - сентябрь 2020 года составил 15,2 миллиарда долларов - это почти 16% всего экспорта Москвы. В том числе, объем несырьевого и неэнергетического экспорта составил 1,456 миллиарда долларов», - сказала Ганеева в ходе конференции «Экономическое и инвестиционное сотрудничество Москвы и Пекина».

Она добавила, что в указанном периоде Москва активно поставляла в Китай механическое оборудование, технику, компьютеры.

«Также в списке наиболее экспортируемых - полиэтилен, полипропилен и другие химические виды продукций», - заключила Ганеева.

Москва продолжает наращивать товарооборот с Китаем. В прошлом году он составил около 30 миллиардов долларов, в первой половине текущего года показатели выросли на 10%.