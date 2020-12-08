РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 дек. Земельный участок площадью 700 квадратных метров предлагают в долгосрочную аренду на 13 лет и 2 месяца в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городской округа Красногорск объявлен аукцион по аренде земельного участка (50:11:0030208:452)», - говорится в сообщении.

Участок площадью 700 квадратных метров расположен по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, рабочий поселок Нахабино, улица Московская у дома 6.

Земельный участок предусмотрен для бытового обслуживания, а объекты капитального и некапитального строительства на нем отсутствуют.

«С победителем аукциона будет заключен договор аренды на 13 лет и 2 месяца. Ежегодная арендная плата за пользование участком - 540 тысяч рублей», - добавляется в материале.

Заявки на участие в аукционе принимаются на Электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru) до 20 января 2021 года, номер процедуры на площадке 45582.