РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Пожарные спасли 10 человек во время тушения возгорания в квартире на Литейной улице подмосковного Подольска, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник в 10:51 на пульт Подольского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: улица Литейная, дом 26, квартира 2. К месту вызова были направлены дежурные подразделения пожарной охраны.

«К прибытию первых пожарных расчетов происходил выход дыма из окна квартиры на первом этаже. Основные усилия пожарных были направлены на спасение людей. В ходе проведения разведки звеном газодымозащитной службы 7-й пожарно-спасательной части было эвакуировано 6 человек по лестничному маршу, предварительно на них надели спасательное устройство. Пожарными подразделениями 4 человека были спасены с балкона при помощи трехколенной лестницы», - говорится в сообщении.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 11:13 пожар удалось локализовать, а в 11:28 - ликвидировать открытое загорание.

«В результате пожара в квартире выгорели мебель и личные вещи на площади 8 квадратных метров. К счастью, в пожаре никто не пострадал. В тушении были задействованы шесть основных отделений, одна специальная техника, 25 человек личного состава», - заключается в материале.