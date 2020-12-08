РИАМО – 8 дек. Шоумен Сергей Белоголовцев и актер театра «Сатирикон» Алексей Якубов, работавшие с телеведущем Сергеем Супоневым, порассуждали о шансах на существование «Звездного часа» после гибели ведущего, а также о возможности найти ему замену, сообщает Nation News.

С 1992 по 2001 годы Сергей Супонев вел известную во всей России программу «Звездный час». Она транслировалась на Первом канале. Актер Сергей Белоголовцев также пытался стать ведущим этой передачи.

«До сих пор его (Супонева — ред.) никто в этом не переплюнул. Именно детского телевидения сейчас и нет, есть программы на каких-то специальных каналах, но это не то, на мой взгляд. Сережа был прекрасным человеком, чудесным другом, мы с ним проводили вместе достаточно много времени, и это был, наверное, человек-солнце, человек-счастье, человек-радость», - сказал Белоголовцев.

Свои мысли о том, почему Супоневу не смогли найти замену, высказал первый ведущий программы, актер Алексей Якубов.

«К тому времени программа уже сама себя исчерпала. Если бы у нее были высокие рейтинги, она была бы в тренде, но передача была на «последнем издыхании». Это было детище Листьева. После его смерти просто никому это не надо было уже», - сказал Якубов.

Сергей Супонев погиб 8 декабря 2001 года. Он разбился на снегоходе в Подмосковье.