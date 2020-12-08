РИАМО – 8 дек. Шоумен Сергей Белоголовцев и актер театра «Сатирикон» Алексей Якубов, работавшие с телеведущем Сергеем Супоневым, порассуждали о шансах на существование «Звездного часа» после гибели ведущего, а также о возможности найти ему замену, сообщает Nation News.
С 1992 по 2001 годы Сергей Супонев вел известную во всей России программу «Звездный час». Она транслировалась на Первом канале. Актер Сергей Белоголовцев также пытался стать ведущим этой передачи.
Свои мысли о том, почему Супоневу не смогли найти замену, высказал первый ведущий программы, актер Алексей Якубов.
«К тому времени программа уже сама себя исчерпала. Если бы у нее были высокие рейтинги, она была бы в тренде, но передача была на «последнем издыхании». Это было детище Листьева. После его смерти просто никому это не надо было уже», - сказал Якубов.
Сергей Супонев погиб 8 декабря 2001 года. Он разбился на снегоходе в Подмосковье.
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