РИАМО - 8 дек. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова приняла участие в Международном ремесленном конгрессе и дала старт региональной программе развития народных художественных промыслов (НХП), говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Правительство Подмосковья организовало круглый стол «Лидерство: народные художественные промыслы». В рамках конгресса Виртуозова рассказала о развитии промыслов в регионе.

«В Подмосковье 19 предприятий народных промыслов – самое большое количество в России (60% всех промыслов). Мы стараемся их поддерживать – выделяем субсидии, помогаем с газификацией и поиском инвесторов», - сказала Виртуозова.

Она подчеркнула, что все предприятия промыслов находятся в разном состоянии – одни успешно развиваются, другие не очень. По ее словам, на сегодняшний день необходимо создать единую стратегию развития НХП на государственном уровне.

Одной из проблем НХП является отсутствие площадок для сбыта продукции, сложность подготовки кадров. Виртуозова отметила, что средний возраст работников отрасли составляет 55 лет, а промыслам почти нигде не учат.

«Поэтому мы разрабатываем программу с региональным министерством образования – будем формировать курсы по росписи и другим специальностям, которые необходимы для развития НХП. На это существует большой запрос предприятий», - добавила Виртуозова.

С нового учебного года в регионе планируют начать реализацию образовательной программы. Кроме того, в школах появятся открытые уроки, где детям расскажут о промыслах.

Среди самых известных промыслов Подмосковья – федоскинская миниатюра, гжель, жостовская роспись, дулевский фарфор, клинские елочные игрушки, павлопосадские платки. Одним из способов развития народных художественных промыслов является формирование туркластеров.

«По нашей аналитике, у туриста огромен интерес к сувенирной продукции, к ее производству, к месту бытования промыслов», - отметила вице-президент Союза туриндустрии России Ольга Санаева.

По ее словам, развивать НХП нужно в комплексе художникам, производителям, маркетологам и туроператорам. Сейчас в Союзе туриндустрии занимаются привлечением конечного инвестора – туриста.

«Именно он (турист - ред.) приезжает в эти места и приобретает изделие», - добавила Санаева.