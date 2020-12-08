РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 дек. Член местного политсовета партии и фракции «Единая Россия» в совете депутатов, главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов в ходе дистанционного приема помог обратившейся к нему жительнице микрорайона Заря, больной диабетом, с обеспечением инсулина, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Антипов провел прием по вопросам здравоохранения в онлайн-формате в рамках декады приемов по случаю дня рождения партии «Единая Россия» и в рамках партпроекта «Здоровое будущее». Один из вопросов к нему поступил от жительницы микрорайона Заря.

«Ее интересовал вопрос обеспечения инсулином больных диабетом. Могу сказать, что все было решено в оперативном порядке и заявительницу обеспечили лекарством по ее заболеванию», - сказал Антипов.

Общественные приемные «Единой России» ежедневно работают на улице Парковой, 7 и в микрорайоне Железнодорожный на улице Октябрьской, 11.