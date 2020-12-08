РИАМО - 8 дек. В Ленинском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве, покушении на убийство и в умышленном причинении легкого вреда здоровью, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения пришел в квартиру знакомой <...> для выяснения конфликтной ситуации, произошедшей между ней и его сожительницей. Разговор между ними перерос в конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил женщину ножом в бедро», - говорится в сообщении.

Затем в конфликт вмешался знакомый потерпевшей, находившийся у нее в гостях. В результате обвиняемый нанес мужчине удар ножом в область груди.

«Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. После совершенного убийства, обвиняемый вышел из кухни и прошел в комнату, где находился еще один мужчина. Он нанес ему удар в область живота», - говорится в сообщении.

Однако убить еще одного человека у злоумышленника не вышло. Потерпевший оказал активное сопротивление.