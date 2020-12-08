РИАМО - 8 дек. Объем накопленных иностранных инвестиций в основной капитал Москвы на сегодняшний день составляет более 260 миллиардов долларов, чаще всех инвесторами выступают Китай, США и Германия, сообщил во вторник руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.
Черемин ранее отметил, что Москва продолжает наращивать товарооборот с Китаем. В прошлом году он составил около 30 миллиардов долларов, в первой половине текущего года показатели выросли на 10%.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Пекина Чэнь Цзинин подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и народным правительством Пекина на 2021-2023 годы.
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