РИАМО - 8 дек. Объем накопленных иностранных инвестиций в основной капитал Москвы на сегодняшний день составляет более 260 миллиардов долларов, чаще всех инвесторами выступают Китай, США и Германия, сообщил во вторник руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

«С 2010 по 2020 годы объем инвестиций московских предприятий в основной капитал Москвы вырос на 112%. Сегодня объем накопленных иностранных инвестиций, по данным Центрального банка, превышает 260 миллиардов долларов», - сказал Черемин в ходе конференции «Экономическое и инвестиционное сотрудничество Москвы и Пекина».

Черемин ранее отметил, что Москва продолжает наращивать товарооборот с Китаем. В прошлом году он составил около 30 миллиардов долларов, в первой половине текущего года показатели выросли на 10%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Пекина Чэнь Цзинин подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и народным правительством Пекина на 2021-2023 годы.