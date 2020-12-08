РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 дек. В Министерстве экологии и природопользования Московской области подвели окончательные итоги Всероссийского экологического диктанта, который прошел в ноябре, жители Балашихи оказались в числе его самых активных участников, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Экодиктант проходил в онлайн-формате на портале экодиктант.рус, а также на оффлайн-площадках. Его писали свыше 45 тысяч жителей из 50 муниципальных образований, для чего было создано 544 оффлайн-площадки. В число победителей вошли более 7 тысяч участников из Подмосковья, из них первое место заняли 1696 человек, второе место – 2298 человек и третье – 2295 человек.

«Вместе с балашихинцами самыми активными участниками диктанта стали жители Богородского округа и Дубны», - говорится в сообщении.

Диплом победителя или сертификат участники экодиктанта можно получить в личном кабинете на портале экодиктант.рус, либо у организаторов оффлайн-площадок.

Экодиктант - ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний и повышение уровня экологической грамотности среди детей школьного и дошкольного возраста.

Мероприятие прошло по инициативе Совета Федерации, АНО «Равноправие», Общероссийского движения «Ангел-ДетствоХранитель» и ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр».