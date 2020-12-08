РИАМО - 8 дек. Более 9 тысяч идей поступило от москвичей в рамках компании «Марафон идей», которая была запущена в ходе разработки новой стратегии транспортного развития города Москвы до 2040 года, сообщила советник по международным вопросам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ольга Пищикова.
Все идеи будут учтены в программе, власти Москвы постараются создать сбалансированную систему.
Она отметила, что главная цель стратегии – создать удобный город для каждого его жителя.
Ранее мэрия Москвы заказала у консалтинговой компании McKinsey разработку новой программы развития транспортного комплекса города. В целом стратегия будет рассчитана до 2040 года.
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