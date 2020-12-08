РИАМО - 8 дек. Более 9 тысяч идей поступило от москвичей в рамках компании «Марафон идей», которая была запущена в ходе разработки новой стратегии транспортного развития города Москвы до 2040 года, сообщила советник по международным вопросам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ольга Пищикова.

«Эту программу мы создавали на только с российскими и международными экспертами, но и в первую очередь с москвичами. Мы провели целую компанию «Марафон идей», в ходе которой мы собрали более 9 тысяч идей. Каждая из которых была внимательна рассмотрена экспертами», - сказала Пищикова в ходе онлайн-форума «Москва - Пекин-25: новое время - новые возможности», который посвящен 25-летнему юбилею установления дружественных и партнерских отношений между столицами России и Китая.

Все идеи будут учтены в программе, власти Москвы постараются создать сбалансированную систему.

Она отметила, что главная цель стратегии – создать удобный город для каждого его жителя.

Ранее мэрия Москвы заказала у консалтинговой компании McKinsey разработку новой программы развития транспортного комплекса города. В целом стратегия будет рассчитана до 2040 года.