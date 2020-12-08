РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 дек. Порядка 1,3 тысячи заявок от жителей исполнили управляющие компании в подмосковном Красногорске в первой декаде ноября, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

В ЦУРе подвели итоги работы управляющих организаций Красногорска в ноябре 2020 года.

«Около 1,3 тысячи заявок жителей Красногорска в Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО) исполнили управляющие организации городского округа в первой декаде ноября 2020 года», - говорится в сообщении.

Отработку обращений контролирует Госжилинспекция Московской области в Центре управления регионом. Наибольшее их количество исполнено в категориях «Неисправное освещение подъезда/входной группы», «Ненадлежащее качество коммунальной услуги по отоплению» и «Ненадлежащая уборка подъездов».

Треть всех исполненных заявок приходится на три управляющие организации. ООО «Территория комфорта – Опалиха» отработало 190 обращений. В их числе – уборка в подъезде дома №9 по улице Пришвина, восстановление отопления по одному из стояков в доме №13 по улице Дежнева, пуск лифта в доме №15 по той же улице.

«На счету ООО «ПИК-Комфорт» 142 заявки жителей Красногорска со статусом «Закрыто». В их числе – ремонт магнитного запирающего устройства в доме №1 по Видной улице, восстановление напольной плитки в доме №10 корпус 3 по Новосходненской улице, ремонт осветительных приборов в доме №3 на Спасотушинском бульваре», - добавляется в материале.

Еще 129 заявок исполнило ООО «ЖКХ-Онлайн». В частности, статус «закрыто» имеет сигнал о поломке лифта в доме №18 по Лесной улице в поселке Отрадное. В подъезде дома №1 по улице Геологов в микрорайоне Опалиха заменили неисправную входную дверь.

Кроме того, эта УК исполнила заявку в категории «Неудовлетворительное состояние почтовых ящиков». Житель дома №19 по Речной улице ранее написал в ЕДС, что в подъезде открыта секция почтовых ящиков, сломан замок. Он отметил, что обращение по этой проблеме уже было в предыдущую УК ООО «ДЭЗ» еще 13 июля 2019 года. Ремонт якобы провели, но замок снова сломался.

«Напомним, что «ЖКХ-Онлайн» начала работать в 168 МКД Красногорска с 1 декабря 2019 года. Эти дома были исключены из лицензии ООО «ДЭЗ» за грубые нарушения требований жилищного законодательства ­– прежняя УК накопила большие долги перед ресурсоснабжающими организациями», - заключается в материале.