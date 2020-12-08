РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. Члены фракции «Единой России» в Совете депутатов городского округа Люберцы Вячеслав Калинин, Анатолий Уханов и Дмитрий Коровкин передали сладкие подарки детям с ограниченными возможностями здоровья из организации «Преодоление», говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Народные избранники также посетили общественные организации инвалидов в поселке Калинина и на улице Новой. Визит партийцев был приурочен к Международному дню инвалидов.

«В этот раз мы передали порядка 130 коробок шоколадных конфет люберецким обществам инвалидов. Люди с ограниченными возможностями здоровья обладают удивительной силой воли и, несмотря на недуг, умеют радоваться жизни и имеют добрый настрой. Хочу искренне пожелать благополучия и новых успехов в такой важной работе, которую ведут председатели люберецких обществ инвалидов. Депутаты всегда готовы оказывать этой работе помощь и поддержку», - сказал Калинин.

Он добавил, что депутаты и сотрудники администрации уже более 10 лет ежегодно посещают общественные организации инвалидов и привозят продуктовые наборы.

Международный день инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 14 октября 1992 года. Его цель - продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания общества к проблемам людей с инвалидностью.

В городском округе Люберцы проживают порядка 25 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, из них 910 – дети.