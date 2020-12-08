РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. Поучаствовать в новогоднем турнире по снежному волейболу могут все желающие жители городского округа Люберцы 8 января, открыта запись, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Встречайте Новый год с волейболом 8 января! Федерация волейбола городского округа Люберцы и комитет по физической культуре, спорту и туризму приглашает всех люберчан старше 16 лет принять участие в новогоднем турнире по снежному волейболу», - говорится в сообщении.

Игра пройдет на волейбольной площадке возле Малаховского озера.

Записаться на турнир и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8(925)898-14-32 или по почте: volleylub@gmail.com.