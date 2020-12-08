РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 дек. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков вручил пятерым детям-сиротам ключи от собственных квартир, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«По программе «Жилище» в этом году администрацией городского округа Щелково было закуплено 15 квартир. Ранее 10 из них уже были предоставлены детям-сиротам. Еще 5 ребят получили ключи, как только достигли совершеннолетия», - говорится в сообщении.

Квартиры расположены в доме-новостройке в микрорайоне Финский. В помещениях уже выполнен ремонт, установлена сантехника и современные кухонные гарнитуры.