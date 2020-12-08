РИАМО - 8 дек. Москва продолжает наращивать товарооборот с Китаем, в прошлом году он составил около 30 миллиардов долларов, в первой половине текущего года показатели выросли на 10%, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.
Он добавил, что в этом году в первом полугодии был отмечен 10-процентный рост торгового оборота с Китаем.
Черемин отметил, что на сегодняшний день в столице зарегистрировано около 200 крупных китайских компаний. Все они активно принимают участие в различных проектах развития Москвы.
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