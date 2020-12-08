РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 дек. В подмосковных Котельниках в ходе рейда доставили за правонарушения в полицию почти 30 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

На 2-м и 3-м Покровском проездах городского округа Котельники сотрудники администрации совместно с Котельниковским отделом полиции и ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» провели рейд. В ходе него проверяли таксистов на легальную деятельность, а также мигрантов.

«В ходе проведения рейда за различные правонарушения в отдел полиции было доставлено 27 человек. Составлено 12 административных протоколов», - говорится в сообщении.

За ранее совершенную кражу в торговом центре «МЕГА Белая Дача» задержали мужчину, который сознался в содеянном.