РИАМО - 8 дек. Главы Московского и Пекинского метрополитенов подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИАМО.

Церемония подписания прошла в режиме видеоконференции в рамках онлайн-форума «Москва - Пекин-25: новое время - новые возможности», который посвящен 25-летнему юбилею установления дружественных и партнерских отношений между столицами России и Китая.

«Хотелось бы отметить, что та информация, которую мы получили от gекинских коллег в момент пандемии применялась на Московском метрополитене. Она помогла наиболее безопасно перевозить пассажиров, помогла также решать более сложные задачи, потому что ситуация была не простой. На мой взгляд, наиболее значимо, что именно в такой период мы подписываем соглашение», - сказал начальник Московского метрополитена Виктор Козловский.

Он выразил надежду, что дальнейшее сотрудничество приведет к значительному улучшению взаимоотношений и качествe метрополитенов.

Генеральный директор пекинского метрополитена (компании Beijing Mass Transit Railway Operation Corp.) господин Сюй Хуэйцзе в свою очередь отметил, что в течении 25 лет Москва и Пекин поддерживают активное взаимодействие в рамках развития и строительства метрополитена, поэтому подписание соглашения является очень важным событием.

Ранее, 7 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Пекина Чэнь Цзинин подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и народным правительством Пекина на 2021-2023 годы.