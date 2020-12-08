РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 дек. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин проконтролирует вопрос по устройству освещения новой дороги в микрорайоне Дзержинского подмосковной Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Шапкин встретился с жителями микрорайона Дзержинского. Участниками выездного совещания также стали председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и представители городской администрации. Они осмотрели новую дорогу, которая была приведена в надлежащее состояние по просьбам жителей.

«Новой дорогой жители довольны, но еще остался нерешенным вопрос по устройству ее освещения. В управлении по благоустройству Балашихи рассмотрят возможность устройства освещения дороги, а я в свою очередь возьму этот вопрос на личный контроль», - сказал Шапкин.