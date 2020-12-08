РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. В подмосковных Люберцах во вторник для жителей пройдут бесплатные онлайн-мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Во вторник, 8 декабря, КДЦ «Союз» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 15:00 начнется видеопоздравление «Секреты для Деда Мороза», - говорится в сообщении.

В 19:00 стартует мастер-класс по актерскому мастерству «Добро пожаловать в театр».

Мероприятия пройдут по ссылке.