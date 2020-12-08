РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 дек. Дорогу в поселке Светлые горы подмосковного Красногорска очистили от наледи по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что на дороге, по которой ездят автомобили и ходят дачники, образовалась наледь.

«Сотрудники администрации горокруга Красногорск осмотрели автомобильную дорогу в поселке Светлые горы - проезд от АЗС до войсковой части, на которую вы обратили внимание. Осмотр подтвердил наличие снега и наледи на проезжей части. Работы по очистке автомобильной дороги выполнены», - сказал первый заместитель главы администрации по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволод Волосевич.

Он добавил, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения и относится к компетенции органов местного самоуправления.

Согласно графику, подрядная организация должна очищать данную дорогу ежедневно.

«Организации, осуществляющей содержание, указано на недопустимость отклонения от установленных норм. Мы усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки», - отметил Волосевич.